CDP Real Asset rinnova i vertici

CDP Real Asset, società di gestione del risparmio di Cassa Depositi e Prestiti che opera nel settore immobiliare e infrastrutturale, ha ufficializzato il rinnovo della propria governance. Il nuovo cda, che si è insediato dopo l’ultima assemblea degli azionisti, ha designato Michele Zuin come presidente e Antonino Turicchi come amministratore delegato. Chi è Antonino Turicchi. Dopo aver lavorato come funzionario e dirigente presso il ministero del Tesoro, Turicchi dal 2002 al 2009 è stato direttore generale di Cassa Depositi e Prestiti. Successivamente (dal 2011 al 2016) ha ricoperto la carica di Country President per l’Italia in Alstom. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - CDP Real Asset rinnova i vertici

Altri contenuti sullo stesso argomento

L’ex presidente di Ita è diventato a sorpresa ad di Cdp real asset. L’operazione di Giorgetti (non concordata) ha irritato una parte di Fratelli d’Italia - facebook.com Vai su Facebook

Cdp, si chiude il valzer delle nomine: Barchiesi alla guida di Cdp Equity, Turicchi a Cdp Real Asset - X Vai su X

CDP Real Asset rinnova i vertici - Il cda della società di gestione del risparmio di Cassa Depositi e Prestiti ha nominato Antonino Turicchi amministratore delegato e Michele Zuin presidente. msn.com scrive

CdP: Piano da 2,6 miliardi per pmi e enti locali. Tutte le novità sulle nomine - Cassa Depositi e Prestiti delibera nuove operazioni per oltre 2,6 miliardi di euro e rinnova i vertici delle controllate ... Scrive energiaoltre.it

Ex caserme Guido Reni di Roma, Coima ancora in vantaggio. Ma Cdp Real Asset chiede una proroga delle offerte - La sgr di Cdp ha bisogno di più tempo per far analizzare il dossier al nuovo cda. Lo riporta milanofinanza.it