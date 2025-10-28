Cdm stop a formazione scuola-lavoro nelle attività ad alto rischio per gli alunni

Secondo quanto stabilito da un provvedimento approvato oggi dal Consiglio dei Ministri, le convenzioni stipulate tra scuole e imprese non potranno più prevedere attività di formazione ritenute ad elevato rischio per gli studenti. L'Inail promuoverà negli istituti campagne informative e progetti educativi dedicati alla diffusione della cultura della salute e della sicurezza sul lavoro. "La formazione scuola-lavoro deve rappresentare un'occasione di crescita, non di rischio", ha detto, al termine della riunione, il ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara. . 🔗 Leggi su Tg24.sky.it

