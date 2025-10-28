Cdm Lollobrigida | col pacchetto agricoltura premiamo chi rispetta le regole Cosa prevede il patto tra istituzioni e imprese agricole

Il governo interviene in maniera organica per ridefinire le regole del settore agricolo, puntando a un’equazione chiara: legalità e sicurezza si traducono in vantaggi concreti. Nell’ambito del nuovo decreto-legge “Lavoro e Sicurezza”, approvato oggi dal Consiglio dei Ministri su proposta del ministro del Lavoro, Marina Calderone, spicca il “Pacchetto Agricoltura” promosso con forza dal ministro dell’Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, Francesco Lollobrigida, volto a sostenere le imprese agricole virtuose e a rafforzare la rete del lavoro di qualità. Cdm, Lollobrigida: col pacchetto agricoltura premiamo la sicurezza. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Cdm, Lollobrigida: col pacchetto agricoltura premiamo chi rispetta le regole. Cosa prevede il patto tra istituzioni e imprese agricole

Approfondisci con queste news

Smentito lo slittamento, sconti ulteriori dalle case. Il Mimit lancerà un altro pacchetto di aiuti - facebook.com Vai su Facebook

Lollobrigida: con Pacchetto Agricoltura premiamo rispetto regole - legge “Lavoro e Sicurezza”, approvato oggi dal Consiglio dei Ministri su proposta del ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali Marina Calderone, è stato ins ... Come scrive msn.com

Tensione in cdm: Meloni frena Salvini ed è rissa tra Lollobrigida e Piantedosi - Una nettezza che, a proposito di tensione crescente, usa pure Meloni quando – raccontano i presenti – si affianca a Salvini. Segnala ilsecoloxix.it

Lollobrigida, il Cdm recepisce la direttiva Breakfast tutela prodotti - "Recepiamo la direttiva cosiddetta Breakfast dopo un lungo lavoro di confronto tra produttori e istituzioni. Come scrive ansa.it