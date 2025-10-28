Cdm approva il Dl su Sicurezza lavoro
17.50 Il Consiglio dei ministri, a quanto si apprende, ha approvato il Decreto legge sulla Sicurezza sul lavoro. Il Dl prevede, tra l'altro, per tutte le imprese in appalto e subappalto, il badge digitale di cantiere, una tessera di riconoscimento per i dipendenti dotata di un codice univoco anticontraffazione. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it
Argomenti simili trattati di recente
CRONACA | La Giunta Comunale di Crotone approva l’intervento per restituire piena funzionalità e sicurezza a una delle arterie più importanti della città - facebook.com Vai su Facebook
Sicurezza sul lavoro, decreto oggi in Cdm: in arrivo badge digitale e premi ai virtuosi - Leggi su Sky TG24 l'articolo Sicurezza sul lavoro, decreto oggi in Cdm: in arrivo badge digitale e premi ai virtuosi ... Come scrive tg24.sky.it
Incidenti sul lavoro, da Cdm via libera a decreto sicurezza: le novità - Il Consiglio dei ministri, a quanto si apprende, ha approvato oggi martedì 28 ottobre il decreto legge per la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. Come scrive reggiotv.it
Badge di cantiere e patente edilizia, il cdm dà il via libera al decreto sulla sicurezza sul lavoro - ROMA – Il consiglio dei Ministri ha dato il via libero al decreto legge sulla sicurezza nei luoghi di lavoro. repubblica.it scrive