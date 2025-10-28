Cavriana tragedia sul lavoro | giovane di 23 anni perde la vita intrappolato in un macchinario

ABBONATI A DAYITALIANEWS L’incidente nei campi del Mantovano. Un ragazzo di 23 anni è deceduto nel pomeriggio di oggi, 28 ottobre, a Cavriana, in provincia di Mantova, mentre era impegnato in lavori agricoli. Le prime ricostruzioni. Secondo quanto emerso dai primi rilievi, il giovane sarebbe rimasto intrappolato in un macchinario agricolo durante le operazioni nei campi. Le cause dell’incidente sono ancora in corso di accertamento. I soccorsi e le indagini. Immediato l’intervento dei soccorsi del 118, che sono arrivati sul posto con ambulanza, automedica ed elisoccorso, ma ogni tentativo di rianimazione si è rivelato inutile. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

