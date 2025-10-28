Cavriana 23enne muore schiacciato in macchinario agricolo

Una situazione a dir poco drammatica che non ha visto spiragli di speranza fin dal primo istante. Da quanto appreso da LaPress, la vittima sarebbe Diego Lucchini, originario del Bresciano ma residente a Guidizzolo nel Mantovano. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Cavriana, 23enne muore schiacciato in macchinario agricolo

Argomenti simili trattati di recente

Ancora una #mortesullavoro: 23enne perde la vita restando incastrato in un macchinario agricolo #Mantova #Cavriana - facebook.com Vai su Facebook

Tragedia a Cavriana, Diego Lucchini morto a 23 anni agganciato e trascinato da un macchinario agricolo - 30 mentre il giovane imprenditore lavorava nei campi del Mantovano. Lo riporta msn.com

Tragedia sul lavoro. Resta impigliato nel cardano del trattore: muore un 23enne a Cavriana - Un 23enne ha perso la vita mentre lavorava in un campo in strada Bagatino. Lo riporta vocedimantova.it

Incastrato in un macchinario nel Mantovano, muore 23enne di Gavardo - L’uomo, titolare di una azienda agricola, è stato stritolato dal cardano di un macchinario e non ha avuto scampo ... Si legge su giornaledibrescia.it