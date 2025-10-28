Cava de’ Tirreni | tre nuove opere al servizio della città

Tempo di lettura: < 1 minuto Cambia volto l’area di via Gramsci, dove si stanno realizzando tre importanti opere di servizi ai cittadini cavesi: un nuovo asilo nido; la casa di comunità e l’ospedale di comunità. In via Spizzichino, adiacente al parcheggio e al distretto sanitario, sono in corso i lavori di realizzazioni di un nuovo grande e moderno asilo nido comunale, grazie ad un finanziamento di 1milione173mila euro ottenuti dal Pnrr, Missione 4, Istruzione e ricerca, che potrà ospitare 87 bambini dai 3 ai 36 mesi. Alle spalle della parrocchia di S. Alfonso, invece, su un’area comunale, sono in corso i lavori di verifica e sistemazione propedeutici alla posa della prima pietra della Casa e dell’Ospedale di Comunità, per un importo complessivo di circa 6 milioni di euro, che ridisegneranno i servizi al cittadino del Distretto 63 dell’Asl Salerno. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

