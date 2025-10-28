Cava de’ Tirreni | tre nuove opere al servizio della città
Tempo di lettura: < 1 minuto Cambia volto l’area di via Gramsci, dove si stanno realizzando tre importanti opere di servizi ai cittadini cavesi: un nuovo asilo nido; la casa di comunità e l’ospedale di comunità. In via Spizzichino, adiacente al parcheggio e al distretto sanitario, sono in corso i lavori di realizzazioni di un nuovo grande e moderno asilo nido comunale, grazie ad un finanziamento di 1milione173mila euro ottenuti dal Pnrr, Missione 4, Istruzione e ricerca, che potrà ospitare 87 bambini dai 3 ai 36 mesi. Alle spalle della parrocchia di S. Alfonso, invece, su un’area comunale, sono in corso i lavori di verifica e sistemazione propedeutici alla posa della prima pietra della Casa e dell’Ospedale di Comunità, per un importo complessivo di circa 6 milioni di euro, che ridisegneranno i servizi al cittadino del Distretto 63 dell’Asl Salerno. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
Scopri altri approfondimenti
EVADE DAI DOMICILIARI E TENTA UN’ESTORSIONE: ARRESTATO 35ENNE A CAVA DE’ TIRRENI Il 22 ottobre i Carabinieri della Tenenza di Cava de’ Tirreni hanno arrestato per evasione e denunciato a piede libero... - X Vai su X
CAVA DE' TIRRENI ALLA BMTA Il Comune di Cava de’ Tirreni sarà presente alla XXVII edizione della Borsa Mediterranea del Turismo Archeologico (BMTA), in programma dal 30 ottobre al 2 novembre 2025 al Next – ex Tabacchificio di Paestum. Una importa - facebook.com Vai su Facebook
Cava de' Tirreni, corteo, sbandieratori e piece teatrale per i tre giorni della Pergamena Bianca - Raccontare la storia attraverso il teatro e la tradizione: è questo l'obiettivo della nona edizione della "Pergamena Bianca", presentata oggi a Napoli presso l'istituto di cultura "Cervantes" dagli ... Da ilmattino.it
A Cava de’ Tirreni un Tavolo Operativo per portare energia pulita nel territorio - L’evento è promosso da Osservatorio CER Italia insieme a Legambiente – Terra Metelliana, con il patrocinio del Ministero dell’Ambiente, del Comune di Cava de’ Tirreni, di Kyoto Club e di Cava Sviluppo ... Scrive ilgazzettinovesuviano.com
Salerno Destination DMO, aderisce anche Comune di Cava de’ Tirreni - Prosegue il percorso di avvicinamento all'accreditamento regionale della DMO Salerno Destination. Da sciscianonotizie.it