Cava de’ Tirreni rende onore ai suoi Caduti
Cerimonia Solenne al Sacrario Militare il 2 novembre. Il Sacrario Militare di Cava de’ Tirreni si prepara ad accogliere la comunità per il solenne tributo ai Caduti. L’appuntamento con la storia e la fede è fissato per le 10.00 del prossimo 2 novembre presso il Sacrario Militare situato all’interno del Cimitero Comunale di Cava de’ Tirreni. Il rito religioso sarà presieduto dal Cappellano Militare Capo Don Cosimo Monopoli, Cappellano designato per il Sacrario Militare di Cava. Il Comitato per il Sacrario Militare presieduto dal Dottor Daniele Fasano guiderà la cittadinanza in una celebrazione eucaristica che va oltre la semplice commemorazione: è un gesto di riconoscenza eterna verso coloro che, in ogni guerra, hanno sacrificato il futuro per la nostra libertà. 🔗 Leggi su Zon.it
