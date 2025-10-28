Cava de’ Tirreni evade dai domiciliare e tenta di estorcere denaro

Nel rispetto della presunzione di innocenza e fermo restando che eventuali giudizi di responsabilità potranno conseguire solamente a pronunciamenti irrevocabili, si rende noto che il 22 ottobre, a Cava de’ Tirreni (SA), i Carabinieri della locale Tenenza hanno arrestato per evasione e deferito in stato di libertà per tentata estorsione e furto un 35enne di Vietri sul Mare. Secondo quanto ricostruito dalla Polizia Giudiziaria, l’uomo avrebbe dapprima violato la misura degli arresti domiciliari cui era sottoposto, per poi minacciare il titolare di un esercizio commerciale tentando di estorcergli del denaro. 🔗 Leggi su Zon.it

