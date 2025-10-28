Cause civili pendenti? Ecco i numeri dei tribunali della Lombardia

Monza, 28 ottobre 2025 - Il Tribunale di Monza si piazza al terzo posto in Lombardia per il calo delle cause civili pendenti, che sono diminuite del 13,9% da 9.901 nel 2021 a 8.522 a fine 2024. Il dato emerge da un’analisi dell’Associazione Italiana Avvocati d’Impresa, secondo cui il problema dei fascicoli che non si riescono a smaltire, nonostante il calo generalizzato in alcuni Tribunali, resta un carico pesante in molti distretti giudiziari. Per quanto riguarda i Tribunali lombardi che fanno capo alla Corte di Appello di Milano, il più virtuoso risulta quello di Lodi che scende da 3.564 (2021) a 2. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Cause civili pendenti? Ecco i numeri dei tribunali della Lombardia

