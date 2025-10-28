Sui social sono tornate di recente le lamentele di alcuni lughesi, residenti nella zona ovest della città che, aprendo le finestre, intercettano l’odore prodotto dall’ impianto di biogas dell’ azienda agricola Benfenati di Zagonara. Il problema, sollevato in modo importante nel corso dei mesi scorsi, in piena estate, aveva provocato l’interessamento del Comune e la disponibilità dell’azienda stessa, intenzionata a mettere in campo professionalità specifiche per intercettare l’esistenza di eventuali problemi. "In questi mesi abbiamo ricevuto le ispezioni senza preavviso di Arpae, dell’Igiene pubblica e del veterinario – spiega il direttore Davide Bacchiega –. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - "Cattivi odori, tutto in regola. Pronti comunque a intervenire"