Cattivi le carceri dei ragazzi viste da dentro il nuovo podcast che racconta il sistema penale minorile attraverso le voci dei minori che lo vivono e di chi ogni giorno li accompagna in questo percorso sia in carcere che fuori
R oma, 27 ott. (askanews) – A parlare è una ragazza che ha vissuto il carcere: uno dei protagonisti di “Cattivi, le carceri dei ragazzi viste da dentro”, il nuovo podcast che racconta il sistema penale minorile attraverso le voci dei minori che lo vivono e di chi ogni giorno li accompagna in questo percorso sia in carcere che fuori, realizzato da Antigone e Next New Media per la collana di approfondimento giornalistico 11Decimi. Leggi anche › “Fuochi di Speranza”: il cinema sociale porta la luce del riscatto in carcere Susanna Marietti è coordinatrice nazionale di Antigone, l’associazione che da anni si batte per i diritti e le garanzie nel sistema penale: “Dà voce a questi ragazzi che ne hanno sempre troppo poca, soprattutto negli ultimi anni. 🔗 Leggi su Iodonna.it
