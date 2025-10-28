Catastrofe Melissa i Carabi sono in ginocchio Parla la responsabile Oim | Obiettivo salvare vite umane

Notizie.com | 28 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

In queste ore si è abbattuto sulla Giamaica, e su tutta la regione caraibica, l’uragano Melissa. È un categoria 5, e secondo le autorità nessuna infrastruttura è in grado di resistere ad esso. L’uragano Melissa  si appresta a colpire la Giamaica con una tempesta catastrofica di categoria 5. La più forte a colpire l’isola da quando sono iniziate le rilevazioni 174 anni fa. Il governo ha dichiarato di aver fatto tutto il possibile per prepararsi, avvertendo di danni catastrofici. Le strade della capitale, Kingston, sono in gran parte vuote. (ANSA FOTO) – Notizie. 🔗 Leggi su Notizie.com

catastrofe melissa i carabi sono in ginocchio parla la responsabile oim obiettivo salvare vite umane

© Notizie.com - Catastrofe Melissa, i Carabi sono in ginocchio. Parla la responsabile Oim: “Obiettivo, salvare vite umane”

Leggi anche questi approfondimenti

catastrofe melissa carabi sonoIl devastante uragano Melissa e le nave americane nel Mar dei Caraibi - Sono in ginocchio che prego, ha detto il primo ministro della Giamaica, Andrew Holness, mentre l’uragano Melissa in arrivo veniva classificato nella categoria 5 e presentava caratteristiche da catastr ... Si legge su ilfoglio.it

catastrofe melissa carabi sonoGiamaica: uragano Melissa tocca terra, Caraibi a rischio disastro - Notizie di cronaca, politica, economia, sport, arte e musica con foto e video, sempre aggiornate, con approfondimenti. laregione.ch scrive

catastrofe melissa carabi sonoL'uragano Melissa sta per toccare terra in Giamaica ed è già la tempesta più potente del 2025 - La tempesta di categoria 5 punta sulla Giamaica con venti che sfiorano i 290 km/h: come seguire gli sviluppi in tempo reale grazie a satelliti e modelli meteorologici avanzati (quelli che Trump vuole ... Si legge su wired.it

Cerca Video su questo argomento: Catastrofe Melissa Carabi Sono