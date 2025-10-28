Catastrofe Melissa i Carabi sono in ginocchio Parla la responsabile Oim | Obiettivo salvare vite umane

In queste ore si è abbattuto sulla Giamaica, e su tutta la regione caraibica, l’uragano Melissa. È un categoria 5, e secondo le autorità nessuna infrastruttura è in grado di resistere ad esso. L’uragano Melissa si appresta a colpire la Giamaica con una tempesta catastrofica di categoria 5. La più forte a colpire l’isola da quando sono iniziate le rilevazioni 174 anni fa. Il governo ha dichiarato di aver fatto tutto il possibile per prepararsi, avvertendo di danni catastrofici. Le strade della capitale, Kingston, sono in gran parte vuote. (ANSA FOTO) – Notizie. 🔗 Leggi su Notizie.com © Notizie.com - Catastrofe Melissa, i Carabi sono in ginocchio. Parla la responsabile Oim: “Obiettivo, salvare vite umane”

