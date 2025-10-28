catanzaro amc spa aderisce alla campagna luci rosa per la prevenzione oncologica

Luca Brancaccio, Direttore Generale di AMC SpA: “Illuminare la nostra sede di rosa è un piccolo contributo per diffondere un grande messaggio: la vita va protetta con attenzione, responsabilità e speranza”. Su impulso dell’Azienda della Mobilità di Catanzaro (AMC S.p.A.) e del Direttore Generale, ing. Luca Brancaccio, l’azienda ha aderito alla campagna nazionale “Luci Rosa”, . 🔗 Leggi su 2anews.it

© 2anews.it - Catanzaro, AMC S.p.A. aderisce alla campagna “Luci Rosa” per la prevenzione oncologica