Catania venerdì 31 ottobre l’evento ‘Mani in Arte – Il Lavoro del Creare’
Catania celebra la forza del lavoro creativo. Catania si prepara ad accogliere "Mani in Arte – Il lavoro del creare", un evento che rende omaggio al valore del gesto creativo e al potere trasformativo delle mani. La manifestazione è promossa da Nati a Sud, in collaborazione con Gammazita e con il patrocinio della Cassa Edile di Catania. Questa giornata vuole esaltare la forza generatrice e simbolica del creare, raccontando il legame profondo tra arte, tradizione e mestiere – tre dimensioni che si intrecciano e danno forma all'identità culturale del territorio. Un evento che unisce arte, mestieri e musica.
