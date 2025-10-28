Catania ufficiale il rinnovo di Raimo tra le fila rossazzurre

Cataniatoday.it | 28 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Catania ha annunciato di aver perfezionato il prolungamento fino al 30 giugno 2027 del rapporto contrattuale con Alessandro Raimo.Il vice presidente e amministratore delegato Vincenzo Grella sottolinea: "Riconoscendo concretamente qualità, dedizione e spirito dei suoi calciatori, il Catania. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

Immagine generica

Altri contenuti sullo stesso argomento

catania ufficiale rinnovo raimoCatania, ufficiale il rinnovo di Raimo tra le fila rossazzurre - Il vice presidente e amministratore delegato Vincenzo Grella sottolinea: "Riconoscendo concretamente qualità, dedizione e spirito dei suoi calciatori, il Catania intende rafforzare il legame con i sin ... Si legge su cataniatoday.it

catania ufficiale rinnovo raimoCatania, un rinnovo a sorpresa - Uno degli idoli della tifoseria, attualmente infortunato, ha prolungato il contratto fino al 2027. lasicilia.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Catania Ufficiale Rinnovo Raimo