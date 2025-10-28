Catania ufficiale il rinnovo di Raimo tra le fila rossazzurre
Il Catania ha annunciato di aver perfezionato il prolungamento fino al 30 giugno 2027 del rapporto contrattuale con Alessandro Raimo.Il vice presidente e amministratore delegato Vincenzo Grella sottolinea: "Riconoscendo concretamente qualità, dedizione e spirito dei suoi calciatori, il Catania. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it
