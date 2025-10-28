Catania tenta il furto nello spogliatoio di un locale affollato | arrestata 46enne

Notizie.virgilio.it | 28 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Donna di 46 anni arrestata a Catania per tentato furto aggravato: sorpresa a rubare soldi nello spogliatoio di un locale del centro. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it

