Catania sorpresi mentre forzano la serratura di un appartamento | arrestati

Notizie.virgilio.it | 28 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Due uomini arrestati in flagranza a Catania per tentato furto in abitazione, grazie alla segnalazione dei residenti e all’intervento della Polizia. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it

catania sorpresi mentre forzano la serratura di un appartamento arrestati

© Notizie.virgilio.it - Catania, sorpresi mentre forzano la serratura di un appartamento: arrestati

Altri contenuti sullo stesso argomento

catania sorpresi mentre forzanoCatania, sorpresi mentre forzano la serratura di un appartamento: arrestati - Due uomini arrestati in flagranza a Catania per tentato furto in abitazione, grazie alla segnalazione dei residenti e all’intervento della Polizia. Scrive virgilio.it

Cerca Video su questo argomento: Catania Sorpresi Mentre Forzano