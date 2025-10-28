ABBONATI A DAYITALIANEWS L’ordinanza di custodia cautelare. Su disposizione della Procura Distrettuale di Catania, la Polizia di Stato ha eseguito un’ ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un uomo di 38 anni, originario del capoluogo etneo. L’indagato è gravemente sospettato di aver commesso due rapine aggravate avvenute nel mese di luglio, anche se — come precisano gli inquirenti — resta presunta la sua innocenza fino a sentenza definitiva. Le rapine ai danni di donne. Le indagini, condotte dalla IV Sezione “Contrasto al Crimine Diffuso” – Sezione Falchi della Squadra Mobile di Catania, sono partite dopo una prima aggressione ai danni di una donna. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Catania, 38enne arrestato per due rapine ai danni di donne: individuato grazie alle telecamere