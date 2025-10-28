Catania 38enne arrestato per due rapine ai danni di donne | individuato grazie alle telecamere
ABBONATI A DAYITALIANEWS L’ordinanza di custodia cautelare. Su disposizione della Procura Distrettuale di Catania, la Polizia di Stato ha eseguito un’ ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un uomo di 38 anni, originario del capoluogo etneo. L’indagato è gravemente sospettato di aver commesso due rapine aggravate avvenute nel mese di luglio, anche se — come precisano gli inquirenti — resta presunta la sua innocenza fino a sentenza definitiva. Le rapine ai danni di donne. Le indagini, condotte dalla IV Sezione “Contrasto al Crimine Diffuso” – Sezione Falchi della Squadra Mobile di Catania, sono partite dopo una prima aggressione ai danni di una donna. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com
Argomenti simili trattati di recente
"#Catania" - Results on X | Live Posts & Updates - X Vai su X
Dieci persone operate di cataratta nello stesso giorno a Catania. «Per tutti gravi danni all'occhio» - facebook.com Vai su Facebook
Catania: due rapine aggravate per strada, arrestato 38enne - Le due rapine aggravate a Catania si sono svolte con modalità analoghe. meridionews.it scrive
VIDEO Pugni in faccia a donne sole alla guida per rubare collanine, arrestato un 38enne - Due rapinatori, solo uno dei quali identificato ed arrestato dai falchi della squadra mobile di Catania,intercettavano le loro vittime con uno scooter per poi introdursi con violenza nell'abitacolo e ... Da cataniatoday.it
Catania, rapine violente ai danni di donne in auto: arrestato - La Polizia di Stato arresta un 38enne catanese accusato di due rapine brutali a donne in auto: colpite al volto e derubate ... Come scrive ragusah24.it