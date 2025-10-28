Catan unisce il mondo | a Essen il gioco diventa linguaggio universale
Il record mondiale di 1.170 giocatori alla SPIEL Essen celebra trent’anni di relazioni, comunità e dialogo. Quando mille persone si siedono intorno a un tavolo per giocare, non stanno solo tirando dadi o scambiando risorse: stanno costruendo un linguaggio comune. Il “Catan record Essen” è molto più di una notizia di costume — è una metafora sociale. Nella Grugahalle di Essen, 1.170 persone hanno partecipato alla più grande partita mai organizzata nella storia del gioco, trasformando un passatempo in un atto di relazione collettiva. L’editore Kosmos ha voluto celebrare i trent’anni di Catan con un evento capace di unire generazioni e culture. 🔗 Leggi su Parlami.eu
