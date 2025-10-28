Castrezzato autobus in fiamme | autista eroe salva venti studenti

Momenti di paura nel Bresciano. Una tragedia sfiorata si è verificata nel pomeriggio di lunedì a Castrezzato (Brescia), dove un autobus con a bordo una ventina di studenti ha improvvisamente preso fuoco. Solo la prontezza di riflessi del conducente ha evitato un dramma: l'uomo è riuscito a mettere in salvo tutti i ragazzi prima che le fiamme avvolgessero completamente il mezzo. L'intervento coraggioso dell'autista. L'episodio è accaduto in pochi minuti. L'autista Luigi Sereni, con oltre vent'anni di esperienza, stava percorrendo via X Giornate quando si è accorto che qualcosa non andava.

