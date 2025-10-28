Casting Affari Tuoi | si cercano pacchisti dal Friuli

Affari Tuoi cerca nuovi pacchisti per sfidare il Dottore nel celebre game show condotto su Raiuno da Stefano De Martino. Sul sito giocherai.it sono aperte le candidature per sfidare il Dottore da 10 Regioni d'Italia tra cui il Friuli.Gli aspiranti pacchisti del Friuli possono inviare la loro. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it

Scopri altri approfondimenti

Sono aperti i casting per Affari Tuoi Quali sono le 10 Regioni per le quali è possibile candidarsi e come fare: https://fanpa.ge/H4KK5 - facebook.com Vai su Facebook

Affari Tuoi, casting aperti: ci sono 10 Regioni che cercano nuovi pacchisti. Ci sono anche le Marche, ecco come fare per candidarsi - Sono ufficialmente riaperti i casting di Affari Tuoi, il gioco dei pacchi che continua a dominare l’access prime time di Rai1. msn.com scrive

Affari Tuoi, casting aperti: come candidarsi e le 10 regioni che cercano pacchisti - Sono ufficialmente riaperti i casting di Affari Tuoi, il gioco dei pacchi che continua a dominare l’access prime time di Rai1. Si legge su msn.com

Affari Tuoi, casting aperti: ecco le 10 Regioni che cercano nuovi pacchisti. Come candidarsi - Sono ufficialmente riaperti i casting di Affari Tuoi, il gioco dei pacchi che continua a dominare l’access prime time di Rai1. Come scrive msn.com