Castelnuovo del Garda VR 33enne Jessica Stapazzolo uccisa a coltellate da compagno 41enne Reis Douglas con precedenti per maltrattamenti - VIDEO
L'omicidio si è consumato nella tarda serata di lunedì. Intorno alla mezzanotte, Reis Pedroso ha contattato i carabinieri manifestando intenti suicidi. Reis Pedroso Douglas Era stato condannato per rifiuto dell’accertamento dello stato di ebbrezza ed era già sottoposto a procedimento penale per malt. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
