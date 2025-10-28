Castelnuovo del Garda VR 33enne Jessica Stapazzolo uccisa a coltellate da compagno 41enne Reis Douglas con precedenti per maltrattamenti - VIDEO

L'omicidio si è consumato nella tarda serata di lunedì. Intorno alla mezzanotte, Reis Pedroso ha contattato i carabinieri manifestando intenti suicidi. Reis Pedroso Douglas Era stato condannato per rifiuto dell’accertamento dello stato di ebbrezza ed era già sottoposto a procedimento penale per malt. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

