Castelnuovo del Garda | uomo uccide la compagna a coltellate

Martedì una donna è stata uccisa a coltellate dal compagno nella loro abitazione di Castelnuovo del Garda, in provincia di Verona. L’uomo è stato arrestato dai carabinieri, che stanno svolgendo i rilievi nella casa dove è avvenuto l’omicidio. Secondo le prime informazioni, la coppia viveva insieme da circa un anno e mezzo. In passato, la donna aveva già chiesto l’intervento dei carabinieri per episodi di violenza domestica, ma aveva poi ritirato la denuncia. A causa del contesto familiare violento, sotto richiesta dell’ex compagno, le era stato revocato l’affidamento della figlia avuta da una precedente relazione. 🔗 Leggi su Lettera43.it

