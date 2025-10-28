Castelnuovo del Garda uccide la compagna a coltellate | arrestato L’allarme dato dagli amici della vittima

La comunità di Castelnuovo del Garda è sotto shock per una tragedia consumatasi ancora una volta tra le mura domestiche. Si tratterebbe di violento femminicidio, compiuto per mano di un uomo che avrebbe aggredito la compagna in casa uccidendola a sangue freddo con brutali coltellate che non hanno lasciato scampo alla donna. Le informazioni in . 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Castelnuovo del Garda, uccide la compagna a coltellate: arrestato. L’allarme dato dagli amici della vittima

