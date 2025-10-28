Castelnuovo del Garda | Jessica massacrata dal compagno con 40 coltellate aveva abusato anche della cognata

La chiamata choc ai carabinieri. Era quasi mezzanotte quando Reis Pedroso Douglas, 41 anni, brasiliano, ubriaco e sotto effetto di droga, ha digitato il 112: «Venite, mi ammazzo». Non era un disperato, ma un assassino. Pochi minuti dopo, incalzato dai carabinieri, ha svelato la verità: «A casa mia trovate Jessica. L’ho uccisa». Il corpo della compagna, Jessica Strappazzollo Custodio de Lima, 33 anni, è stato trovato nel sangue nell’appartamento di Castelnuovo del Garda (Verona). Massacrata. Il medico legale parla di “un numero smisurato di coltellate, non meno di 40”. Una ferocia cieca. Nell’auto del killer, parcheggiata a Valeggio sul Mincio, i carabinieri hanno trovato il coltello da cucina usato per sgozzarla. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it © Notizieaudaci.it - Castelnuovo del Garda: Jessica massacrata dal compagno con 40 coltellate, aveva abusato anche della cognata

News recenti che potrebbero piacerti

Dopo l'ultimo caso di Castelnuovo del Garda si riapre il dibattito sull'efficacia di una misura cautelare che sulla carta dovrebbe prevenire tragedie come questa, ma che nasconde innumerevoli crepe - facebook.com Vai su Facebook

L'ha massacrata di coltellate, femminicidio del Garda arrestato l'assassino: avrebbe dovuto indossare il braccialetto elettronico per le violenze terribili contro l'ex compagna - Pochi mesi fa i carabinieri lo avevano arrestato in flagranza di reato perché aveva picchiato in strada la compagna ''gettandola a terra - Come scrive ildolomiti.it

Verona, uccisa dall'ex "con un numero smisurato di coltellate": l'uomo si era tolto il braccialetto elettronico - L'uomo, anche lui brasiliano, era stato allontanato da casa per maltrattamenti. Segnala adnkronos.com

Jessica Stapazzolo Custodio de Lima vittima della furia omicida dell’ex compagno - Jessica Stapazzolo Custodio de Lima, 33 anni e madre di una bambina di dieci, è stata assassinata con un numero smisurato di coltellate dal suo ex compagno, Douglas Reis Pedroso, 41 anni, entrambi di ... Lo riporta msn.com