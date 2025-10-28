Castelnuovo del Garda donna uccisa a coltellate | arrestato il compagno

Un nuovo femminicidio ha scosso la provincia veronese. Una donna brasiliana è stata uccisa con numerosi colpi di coltello nella sua abitazione. Il sospettato numero uno è il compagno, anch’egli brasiliano. Il corpo è stato scoperto questa mattina dagli amici della vittima, preoccupati perché non rispondeva a chiamate e messaggi da sabato. L’arresto del presunto uxoricida. Secondo quanto appreso, l’uomo non si trovava in casa al momento della scoperta del cadavere. È stato successivamente fermato e arrestato dai carabinieri. Gli investigatori del Ris stanno procedendo con i rilievi e il medico legale determinerà data e ora del decesso. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

