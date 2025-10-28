Castelnuovo del Garda | al via la nuova stagione teatrale

Veronasera.it | 28 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un viaggio musicale tra Frozen, Encanto, Mary Poppins e l’immaginario gotico di Tim Burton inaugura la nuova stagione del DIM Teatro Comunale di Castelnuovo del Garda. Sabato 1 novembre alle ore 20.30, Fondazione Aida ETS e il quartetto I Muffins presentano una versione tutta speciale di Fiabe in. 🔗 Leggi su Veronasera.it

Immagine generica

