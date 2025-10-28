Castelnuovo 33enne accoltellata | il sospettato trovato senza braccialetto elettronico

Ildifforme.it | 28 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Da quanto si apprende, l'uomo era già indagato per maltrattamenti aggravati e lesioni volontarie a danni della compagna. Si tratta di reati commessi da agosto 2024 ad aprile 2025 e per il quale era già stato sottoposto a procedimento penale. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

castelnuovo 33enne accoltellata il sospettato trovato senza braccialetto elettronico

© Ildifforme.it - Castelnuovo, 33enne accoltellata: il sospettato trovato senza braccialetto elettronico

Altri contenuti sullo stesso argomento

Accoltellata dall'ex, 33enne in gravi condizioni. Ha sporto denuncia contro di lui un mese fa - Ha sporto denuncia contro di lui un mese fa I carabinieri lo hanno arrestato con l'accusa di tentato omicidio. Riporta rainews.it

Cerca Video su questo argomento: Castelnuovo 33enne Accoltellata Sospettato