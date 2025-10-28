Castel Volturno lavoratori del cantiere rifiuti senza stipendio L’appello di UIL | Basta umiliazioni
Tempo di lettura: 3 minuti Venerdì 30 la prima assemblea. Non escludiamo il ricorso alla mobilitazione se non saranno immediatamente corrisposte le retribuzioni. – l’appello di Uil Trasporti. I lavoratori della DM Technology Srl ed alcuni operatori di supporto in forza all’altra società WM Magenta srl, tutti impegnati nel servizio di igiene urbana del Comune di Castel Volturno, attendono ancora la retribuzione del mese di settembre nonostante il servizio sia stato integralmente svolto e nonostante risulti che l’Ente abbia provveduto a liquidare i corrispettivi dovuti al Raggruppamento di imprese affidatario dell’appalto. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
