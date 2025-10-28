Castagnata e musica portano servizi alla Terza età

Musica e castagne per ricordare l’esistenza di servizi forse ancora poco noti. Nell’ultimo fine settimana lo Spazio 27 B, di via Girardi (quartiere Canazza ) ha ospitato una castagnata con gli Alpini e un concerto che avevano come primo obiettivo catalizzare l’attenzione dei residenti sul progetto Case in Comunità. Finalità: offrire alla popolazione anziana una rete di servizi gratuiti costituita da interventi materiali, anche a domicilio, spazi riconosciuti per le relazioni sociali e personale, supporti diretti ed indiretti per il benessere psico-fisico, opportunità reali per contrastare il declino cognitivo e la perdita di autonomia. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

