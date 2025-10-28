Cassano racconta la lite con Totti e Montella per i soldi | Volevo il grano venivo dalla strada

L'ex calciatore ha ricordato cosa accadde ai tempi della Roma quasi vent'anni fa quando si trovò in scadenza di contratto. "Con Sensi ci eravamo stretti la mano determinate cifre. il problema è che poi io vado in rotta con la figlia, le ho anche mancato di rispetto". 🔗 Leggi su Fanpage.it

