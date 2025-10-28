Caso Venezi | Argentina contro M5s

Laverita.info | 28 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un deputato attribuisce alla vicinanza a Fdi la nomina al Teatro Colon di Buenos Aires. Il sovrintendente reagisce: «Qui la vogliono gli artisti». Rischio incidente diplomatico. 🔗 Leggi su Laverita.info

caso venezi argentina contro m5s

© Laverita.info - Caso Venezi: Argentina contro M5s

Altre letture consigliate

caso venezi argentina controCos’è questa storia che il governo avrebbe raccomandato Beatrice Venezi in Argentina: interrogazione M5s - L'ambasciata italiana in Argentina avrebbe spinto per assegnare a Beatrice Venezi il ruolo di principale direttrice ospite per l'Orchestra stabile del ... Scrive fanpage.it

caso venezi argentina controI sindacati della Fenice chiedono dimissioni del sovrintendente. Scoppia il caso Venezi in Argentina - L’articolo del quotidiano argentino Nacion: “Al teatro Colón di Buenos Aires su richiesta dell'ambasciata italiana”. Segnala repubblica.it

Beatrice Venezi, insulti personali e bestemmie sui social de La Fenice. Il teatro chiude ai commenti: «I più pesanti sono stati fotografati» - Il teatro veneziano corre ai ripari dopo le valanghe di messaggi contro la direttrice Beatrice Venezi. Segnala msn.com

Cerca Video su questo argomento: Caso Venezi Argentina Contro