Caso Venezi | Argentina contro M5s
Un deputato attribuisce alla vicinanza a Fdi la nomina al Teatro Colon di Buenos Aires. Il sovrintendente reagisce: «Qui la vogliono gli artisti». Rischio incidente diplomatico. 🔗 Leggi su Laverita.info
Altre letture consigliate
Venezi, il caso Mestriner: «Alla Fenice ho contestato i sindacalisti: atto di libertà» VIDEO - facebook.com Vai su Facebook
Caso Venezi, ora i sindacati chiedono la testa anche del sovrintendente Colabianchi. Non si è mai visto nulla di simile - X Vai su X
Cos’è questa storia che il governo avrebbe raccomandato Beatrice Venezi in Argentina: interrogazione M5s - L'ambasciata italiana in Argentina avrebbe spinto per assegnare a Beatrice Venezi il ruolo di principale direttrice ospite per l'Orchestra stabile del ... Scrive fanpage.it
I sindacati della Fenice chiedono dimissioni del sovrintendente. Scoppia il caso Venezi in Argentina - L’articolo del quotidiano argentino Nacion: “Al teatro Colón di Buenos Aires su richiesta dell'ambasciata italiana”. Segnala repubblica.it
Beatrice Venezi, insulti personali e bestemmie sui social de La Fenice. Il teatro chiude ai commenti: «I più pesanti sono stati fotografati» - Il teatro veneziano corre ai ripari dopo le valanghe di messaggi contro la direttrice Beatrice Venezi. Segnala msn.com