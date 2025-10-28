Caso Shireen Abu Akleh le rivelazioni del New York Times | la verità insabbiata ben prima del 7 ottobre

L’11 maggio 2022, a Jenin, la giornalista palestinese-americana Shireen Abu Akleh cade sotto i colpi di un tiratore. A distanza di tre anni, un colonnello statunitense rompe il silenzio e racconta che la versione ufficiale fu attenuata per non irritare Israele. Non è un dettaglio di cronaca: è un tassello che incrina la narrazione comoda secondo cui «tutto comincia» dopo il 7 ottobre. La catena di decisioni, omissioni e coperture è precedente e ben visibile. Lo ricostruisce un’inchiesta del New York Times (27 ottobre 2025), basata su testimonianze interne all’ Office of the United States Security Coordinator, l’ufficio che seguì per Washington la revisione del caso. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it © Lanotiziagiornale.it - Caso Shireen Abu Akleh, le rivelazioni del New York Times: la verità insabbiata ben prima del 7 ottobre

