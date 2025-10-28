Caso Sgarbi l'avvocato di Evelina prima dell'udienza sull'amministratore di sostegno | Qui per tutelare l'uomo

Oggi, martedì 28 ottobre, si tiene a Roma l'udienza al Tribunale Civile di Roma per la nomina dell'amministratore per Vittorio Sgarbi. La figlia Evelina provata prima dell'ingresso: "Non mi sento di dire nulla". A La Volta Buona, le parole del suo legale Iacobbi. 🔗 Leggi su Fanpage.it

