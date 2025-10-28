Caso Sgarbi l'avvocato di Evelina prima dell'udienza sull'amministratore di sostegno | Qui per tutelare l'uomo
Oggi, martedì 28 ottobre, si tiene a Roma l'udienza al Tribunale Civile di Roma per la nomina dell'amministratore per Vittorio Sgarbi. La figlia Evelina provata prima dell'ingresso: "Non mi sento di dire nulla". A La Volta Buona, le parole del suo legale Iacobbi. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Caso Sgarbi, l'avvocato di Evelina prima dell'udienza sull'amministratore di sostegno: "Qui per tutelare l'uomo" - Oggi, martedì 28 ottobre, si tiene a Roma l'udienza al Tribunale Civile di Roma per la nomina dell'amministratore per Vittorio Sgarbi ...
Roma, Vittorio Sgarbi in tribunale per udienza su amministratore di sostegno - (LaPresse) Vittorio Sgarbi è arrivato al Tribunale Civile di Roma per partecipare a un'udienza davanti alla giudice Paola Scorza, della nona ...
Il Caso di Vittorio Sgarbi: Udienza Cruciale per l'Amministratore di Sostegno - Evelina Sgarbi Richiesta di Amministratore di Sostegno per Vittorio Sgarbi Evelina Sgarbi, figlia del celebre critico d'arte Vittorio Sgarbi, è alla ricerca di un amministratore di sostegno per garant ...