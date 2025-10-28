Caso Sgarbi i giudici si riservano su amministratore sostegno La decisione entro 15 giorni

La figlia Evelina sostiene che il padre, per le sue condizioni di salute, non è più in grado di occuparsi dei suoi interessi.

