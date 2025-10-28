Caro Sindaco, caro Andrea, tra pochi giorni verrà effettuato un sopralluogo da parte delle autorità competenti che assume un’importanza capitale per le sorti dell’hotel Elvezia e dei suoi ospiti". Comincia così la lettera che Andrea Verde, gestore dell’hotel di viale Fiume, ha inviato ieri al sindaco Biancani, a ridosso della data cruciale dell’8 novembre: il giorno in cui scadono i 90 giorni assegnati per mettere a norma la struttura. "Non abbiamo mai contestato la necessità di rispettare le condizioni igienico-sanitarie e gli obblighi di sicurezza; abbiamo espresso delle riserve sulla genericità delle prescrizioni e auspichiamo che, nel giorno in cui verrà effettuato il sopralluogo che determinerà il futuro della struttura e dei suoi ospiti, possa essere presente un nostro perito per fare eventuali osservazioni". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Caso Hotel Elvezia. La lettera a Biancani:: "Qui i miserabili costruiscono il riscatto"