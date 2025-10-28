Caso Garlasco | Renzi ' Nordio propone di arrendersi all' ingiustizia sconcertante'

Roma, 28 ott. (Adnkronos) - "Sul caso Garlasco dobbiamo arrenderci, dice Nordio. Ecchisenefrega se le indagini sono state fatte male, se ci sono ancora dubbi sulla colpevolezza del condannato, se ci sono nuovi indagati, se qualche magistrato ha tradito, se le Istituzioni hanno fallito. Eccola la Giustizia di questo Governo: arrendersi. Nella Patria del diritto il ministro della Giustizia propone di arrendersi all'ingiustizia. Trovo le parole di Nordio sconcertanti e capisco perché quel ministero è ormai una macchina impazzita e fuori controllo. Arrendetevi, dice il Ministro. Ma non lo dice ai criminali, lo dice agli inquirenti. 🔗 Leggi su Iltempo.it

