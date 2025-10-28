Caso Garlasco | legale Venditti ricorre a Riesame Brescia contro nuovo sequestro
Milano, 28 ott. (Adnkronos) - L'ex procuratore aggiunto di Pavia Mario Venditti fa ricorso, tramite il suo legale Domenico Aiello, al Tribunale del Riesame di Brescia contro il nuovo sequestro disposto dalla Procura di Brescia nel caso Garlasco che vede l'ex magistrato indagato per corruzione in atti giudiziari perché avrebbe favorito dietro pagamento di denaro l'archiviazione nel 2017 di Andrea Sempio, nuovamente indagato per l'omicidio in concorso di Chiara Poggi. La difesa chiede la restituzione dei dispositivi sequestrati lo scorso 26 settembre che comprendono tra l'altro tre pc portatili, un cellulare e un paio di hard disk. 🔗 Leggi su Iltempo.it
