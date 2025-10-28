Caso Garlasco | legale Venditti ricorre a Riesame Brescia contro nuovo sequestro 2
(Adnkronos) - Nel decreto firmato lo scorso 24 ottobre e arrivato alla difesa di Venditti solo lunedì 27 ottobre, la nuova richiesta di sequestro - i dispositivi non sono mai stati riconsegnati in attesa del Riesame sul sequestro scattato nell'inchiesta 'Clean 3' - fa riferimento al foglio scritto a mano da Giuseppe Sempio, padre dell'indagato, con la frase ' Venditti gip archivia per 20. 30 euro' trovata a casa Sempio nel sequestro dello scorso 14 maggio, la "serie di anomalie" che vedrebbero coinvolti i due ex carabinieri Giuseppe Spoto e Silvio Sapone (non indagati ma anche loro destinatari dei sequestri) e alcune intercettazioni ambientali dell'indagato in cui si fa riferimento a "pagare quei signori lì". 🔗 Leggi su Iltempo.it
