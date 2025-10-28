caso epstein re carlo contestato alla cattedrale di lichfield

Lunedì, durante una visita alla cattedrale di Lichfield, re Carlo III è stato contestato per i legami tra il principe Andrea e Jeffrey Epstein. Un contestatore ha chiesto al re da quanto tempo fosse a conoscenza della relazione tra Andrew ed Epstein e se avesse chiesto alla polizia di coprire suo fratello. Il re non ha risposto e l’uomo è stato allontanato. Alcuni tra la folla fuori dalla cattedrale hanno poi intonato “God Save the King”. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

