caso epstein re carlo contestato alla cattedrale di lichfield

28 ott 2025

Lunedì, durante una visita alla cattedrale di Lichfield, re Carlo III è stato contestato per i legami tra il principe Andrea e Jeffrey Epstein. Un contestatore ha chiesto al re da quanto tempo fosse a conoscenza della relazione tra Andrew ed Epstein e se avesse chiesto alla polizia di coprire suo fratello. Il re non ha risposto e l’uomo è stato allontanato. Alcuni tra la folla fuori dalla cattedrale hanno poi intonato “God Save the King”. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

