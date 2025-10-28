Caso Epstein re Carlo contestato alla cattedrale di Lichfield
Lunedì, durante una visita alla cattedrale di Lichfield, re Carlo III è stato contestato per i legami tra il principe Andrea e Jeffrey Epstein. Un contestatore ha chiesto al re da quanto tempo fosse a conoscenza della relazione tra Andrew ed Epstein e se avesse chiesto alla polizia di coprire suo fratello. Il re non ha risposto e l’uomo è stato allontanato. Alcuni tra la folla fuori dalla cattedrale hanno poi intonato “God Save the King”. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Caso Epstein, a Westminster mozione per privare Andrea del ducato Link articolo nel primo commento - facebook.com Vai su Facebook
Caso #Epstein, memorie di Virginia Giuffre svelano presunta orgia con il principe Andrea - X Vai su X
Re Carlo contestato sul caso Andrea ed Epstein: «Da quanto lo sapevate?» - Re Carlo III ha mantenuto il sorriso e il passo composto, ma l’episodio non è passato inosservato. Come scrive msn.com
Caso Epstein, re Carlo contestato alla cattedrale di Lichfield - (LaPresse) Lunedì, durante una visita alla cattedrale di Lichfield, re Carlo III è stato contestato per i legami tra il principe Andrea e ... Riporta stream24.ilsole24ore.com
Caso Epstein, escono le memorie postume di Giuffre e rilanciano la bufera su Andrea - Pubblicate le memorie di una delle vittime del giro di ragazze sfruttate dal finanziere, Virginia Giuffre, morta suicida qualche mese fa, che a suo tempo aveva già accusato il principe di aver abusato ... Da ansa.it