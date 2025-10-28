Caso Almasri Tribunale dei ministri costretto ad archiviare l'indagine su Nordio Piantedosi e Mantovano

Fanpage.it | 28 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Camera aveva votato per impedire il processo nei confronti dei due ministri e del sottosegretario indagati nel caso Almasri. Così, il Tribunale dei ministri non ha avuto altre possibilità: oggi è arrivata l'archiviazione delle indagini. Resta aperto il fascicolo sula capo gabinetto di Nordio, indagata separatamente. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

Approfondisci con queste news

caso almasri tribunale ministriCaso Almasri, Tribunale dei ministri costretto ad archiviare l’indagine su Nordio, Piantedosi e Mantovano - La Camera aveva votato per impedire il processo nei confronti dei due ministri e del sottosegretario indagati nel caso Almasri ... Segnala fanpage.it

caso almasri tribunale ministriCaso Almasri, il tribunale dei ministri archivia il procedimento Nordio-Piantedosi-Mantovano - Il tribunale dei ministri ha disposto l'archiviazione del procedimento nei confronti del ministro della Giustizia, Carlo Nordio; ... Da iltempo.it

caso almasri tribunale ministriAlmasri, il Tribunale dei ministri archivia Nordio, Piantedosi e Mantovano: decisivo il ‘no’ della Camera al processo - Il Tribunale dei ministri ha archiviato il procedimento sul caso di Osama Njeem Almasri, il tagliagole e torturatore accusato di crimini contro l’umanità dalla Corte pe ... Segnala msn.com

Cerca Video su questo argomento: Caso Almasri Tribunale Ministri