Caso Almasri Tribunale dei ministri costretto ad archiviare l'indagine su Nordio Piantedosi e Mantovano

La Camera aveva votato per impedire il processo nei confronti dei due ministri e del sottosegretario indagati nel caso Almasri. Così, il Tribunale dei ministri non ha avuto altre possibilità: oggi è arrivata l'archiviazione delle indagini. Resta aperto il fascicolo sula capo gabinetto di Nordio, indagata separatamente. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Approfondisci con queste news

Il 3 ottobre la zarina indagata per il caso Almasri si è recata sull’isola per un convegno: il Guardasigilli aveva dato forfait. Fastidio a Via Arenula per la decisione di usare il mezzo dei carabinieri. Insieme a lei anche il marito. Al ritorno scelta diversa - facebook.com Vai su Facebook

Caso Almasri, e ora? I prossimi passi in Giunta autorizzazioni // @BorgheseMarta https://publicpolicy.it/caso-almasri-e-ora-i-prossimi-passi-nella-giunta-per-le-autorizzazioni-106162.html… - X Vai su X

Caso Almasri, Tribunale dei ministri costretto ad archiviare l’indagine su Nordio, Piantedosi e Mantovano - La Camera aveva votato per impedire il processo nei confronti dei due ministri e del sottosegretario indagati nel caso Almasri ... Segnala fanpage.it

Caso Almasri, il tribunale dei ministri archivia il procedimento Nordio-Piantedosi-Mantovano - Il tribunale dei ministri ha disposto l'archiviazione del procedimento nei confronti del ministro della Giustizia, Carlo Nordio; ... Da iltempo.it

Almasri, il Tribunale dei ministri archivia Nordio, Piantedosi e Mantovano: decisivo il ‘no’ della Camera al processo - Il Tribunale dei ministri ha archiviato il procedimento sul caso di Osama Njeem Almasri, il tagliagole e torturatore accusato di crimini contro l’umanità dalla Corte pe ... Segnala msn.com