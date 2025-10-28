Caso Almasri Tribunale dei ministri archivia procedimento Nordio-Piantedosi-Mantovano

Il Tribunale dei ministri, dopo che la Camera ha negato l’autorizzazione a procedere, ha archiviato il procedimento nei confronti dei ministri Carlo Nordio e Matteo Piantedosi e del sottosegretario alla presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano nell’ambito del caso Almasri, il comandante libico accusato di crimini contro l’umanità e crimini di guerra dalla Corte Penale Internazionale, arrestato in Italia lo scorso gennaio e rimpatriato in tempi rapidi. La decisione del collegio è un atto dovuto per “mancanza della condizione di procedibilità nei confronti dei soggetti per i quali l’autorizzazione è stata negata”, si legge nel provvedimento di archiviazione che “è irrevocabile”. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Caso Almasri, Tribunale dei ministri archivia procedimento Nordio-Piantedosi-Mantovano

