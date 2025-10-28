Caso Almasri la decisione del Tribunale dei Ministri sui membri del governo

Il Tribunale dei ministri ha disposto l’archiviazione del procedimento che coinvolgeva il ministro della Giustizia Carlo Nordio, il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi e il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano, in relazione al caso Almasri. La decisione segue il voto della Camera dei deputati, che aveva respinto la richiesta di autorizzazione a procedere nei confronti dei tre esponenti del governo. Come si legge nel provvedimento, il collegio ha stabilito l’archiviazione per « mancanza della condizione di procedibilità nei confronti dei soggetti per i quali l’autorizzazione è stata negata», precisando inoltre che l’atto «è irrevocabile». 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Caso Almasri, la decisione del Tribunale dei Ministri sui membri del governo

News recenti che potrebbero piacerti

Il 3 ottobre la zarina indagata per il caso Almasri si è recata sull’isola per un convegno: il Guardasigilli aveva dato forfait. Fastidio a Via Arenula per la decisione di usare il mezzo dei carabinieri. Insieme a lei anche il marito. Al ritorno scelta diversa - facebook.com Vai su Facebook

Caso Almasri, e ora? I prossimi passi in Giunta autorizzazioni // @BorgheseMarta https://publicpolicy.it/caso-almasri-e-ora-i-prossimi-passi-nella-giunta-per-le-autorizzazioni-106162.html… - X Vai su X

Caso Almasri, Tribunale dei ministri archivia procedimento Nordio-Piantedosi-Mantovano - Il Tribunale dei ministri, dopo che la Camera ha negato l'autorizzazione a procedere, ha archiviato il procedimento nei confronti dei ministri Carlo Nordio e ... Lo riporta msn.com

Caso Almasri, il tribunale dei ministri archivia il procedimento Nordio-Piantedosi-Mantovano - Il tribunale dei ministri ha disposto l'archiviazione del procedimento nei confronti del ministro della Giustizia, Carlo Nordio; ... Riporta iltempo.it

Caso Almasri, il Tribunale dei ministri archivia l’indagine su Nordio, Piantedosi e Mantovano - La decisione dei magistrati a seguito del voto della Camera che ha negato l’autorizzazione a procedere nei confronti dei ministri e del sottosegretario del governo Meloni ... Lo riporta msn.com