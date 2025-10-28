Caso Almasri la decisione del Tribunale dei Ministri sui membri del governo

Il Tribunale dei ministri ha disposto l’archiviazione del procedimento che coinvolgeva il ministro della Giustizia Carlo Nordio, il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi e il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano, in relazione al caso Almasri. La decisione segue il voto della Camera dei deputati, che aveva respinto la richiesta di autorizzazione a procedere nei confronti dei tre esponenti del governo. Come si legge nel provvedimento, il collegio ha stabilito l’archiviazione per « mancanza della condizione di procedibilità nei confronti dei soggetti per i quali l’autorizzazione è stata negata», precisando inoltre che l’atto «è irrevocabile». 🔗 Leggi su Lettera43.it

