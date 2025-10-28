Caso Almasri | il Tribunale dei ministri archivia Nordio Piantedosi e Mantovano

Dopo il voto del 9 ottobre alla Camera dei deputati che ha salvato dal processo i ministri Carlo Nordio e Matteo Piantedosi, e il sottosegretario Alfredo Mantovano sul caso della scarcerazione del generale libico Almasri, il Tribunale dei ministri di Roma ha archiviato l’indagine a carico dei tre membri del governo Meloni. La decisione del collegio è un atto dovuto per “mancanza della condizione di procedibilità nei confronti dei soggetti per i quali l’autorizzazione è stata negata “, si legge nel provvedimento di archiviazione che “è irrevocabile “. L’atto è stato trasmesso alla giunta per le Autorizzazioni della Camera. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Caso Almasri: il Tribunale dei ministri archivia Nordio, Piantedosi e Mantovano

News recenti che potrebbero piacerti

Il 3 ottobre la zarina indagata per il caso Almasri si è recata sull’isola per un convegno: il Guardasigilli aveva dato forfait. Fastidio a Via Arenula per la decisione di usare il mezzo dei carabinieri. Insieme a lei anche il marito. Al ritorno scelta diversa - facebook.com Vai su Facebook

Caso Almasri, e ora? I prossimi passi in Giunta autorizzazioni // @BorgheseMarta https://publicpolicy.it/caso-almasri-e-ora-i-prossimi-passi-nella-giunta-per-le-autorizzazioni-106162.html… - X Vai su X

Caso Almasri, Tribunale dei ministri archivia procedimento Nordio-Piantedosi-Mantovano - Il Tribunale dei ministri, dopo che la Camera ha negato l'autorizzazione a procedere, ha archiviato il procedimento nei confronti dei ministri Carlo Nordio e ... Come scrive lapresse.it

Almasri, Tribunale dei ministri archivia indagine su Nordio, Piantedosi e Mantovano - Il Tribunale dei ministri di Roma ha archiviato l'indagine a carico dei ministri Carlo Nordio e Matteo Piantedosi e del sottosegretario Alfredo Mantovano indagati nell'ambito della ... Lo riporta ilmessaggero.it

Il governo Meloni affonda il tribunale dei ministri sul caso Almasri - L’affondo della Camera, e di Nordio, contro il tribunale dei ministri. Come scrive startmag.it