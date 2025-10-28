Caso Almasri | il Tribunale dei ministri archivia Nordio Piantedosi e Mantovano

Dopo il voto del 9 ottobre alla Camera dei deputati che ha salvato dal processo i ministri Carlo Nordio e Matteo Piantedosi, e il sottosegretario Alfredo Mantovano sul caso della scarcerazione del generale libico Almasri, il Tribunale dei ministri di Roma ha archiviato l’indagine a carico dei tre membri del governo Meloni. La decisione del collegio è un atto dovuto per “mancanza della condizione di procedibilità nei confronti dei soggetti per i quali l’autorizzazione è stata negata “, si legge nel provvedimento di archiviazione che “è irrevocabile “. L’atto è stato trasmesso alla giunta per le Autorizzazioni della Camera. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

