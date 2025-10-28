Caso Almasri il tribunale dei ministri archivia l' indagine

È stata archiviata l'indagine a carico dei ministri Carlo Nordio e Matteo Piantedosi e del sottosegretario Alfredo Mantovano sul caso Almasri. A deciderlo è stato il tribunale dei Ministri. Nel provvedimento è stato riportato che " la Camera nella seduta del 9 ottobre ha deliberato di negare la richiesta di autorizzazione ai sensi dell'articolo 96 della Costituzione. E quando è negata l'autorizzazione l'assemblea della Camera competente ne dà comunicazione al collegio, che dispone l'archiviazione degli atti del procedimento, per mancanza della condizione di procedibilità, nei confronti dei soggetti a cui è stata negata l'autorizzazione. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Caso Almasri, il tribunale dei ministri archivia l'indagine

