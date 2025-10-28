Caso Almasri il tribunale dei ministri archivia l' indagine

Ilgiornale.it | 28 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

È stata archiviata l'indagine a carico dei ministri Carlo Nordio e Matteo Piantedosi e del sottosegretario Alfredo Mantovano sul caso Almasri. A deciderlo è stato il tribunale dei Ministri. Nel provvedimento è stato riportato che " la Camera nella seduta del 9 ottobre ha deliberato di negare la richiesta di autorizzazione ai sensi dell'articolo 96 della Costituzione. E quando è negata l'autorizzazione l'assemblea della Camera competente ne dà comunicazione al collegio, che dispone l'archiviazione degli atti del procedimento, per mancanza della condizione di procedibilità, nei confronti dei soggetti a cui è stata negata l'autorizzazione. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

caso almasri il tribunale dei ministri archivia l indagine

© Ilgiornale.it - Caso Almasri, il tribunale dei ministri archivia l'indagine

Scopri altri approfondimenti

caso almasri tribunale ministriAlmasri, Tribunale dei ministri archivia - Il Tribunale dei ministri ha disposto l'archiviazione del procedimento nei confronti dei ministri Nordio e Piantedosi e del sottosegretario alla presidenza del Consiglio Mantovano, indagati ... Riporta rainews.it

caso almasri tribunale ministriCaso Almasri, il tribunale dei ministri archivia il procedimento Nordio-Piantedosi-Mantovano - Il tribunale dei ministri ha disposto l'archiviazione del procedimento nei confronti del ministro della Giustizia, Carlo Nordio; ... Scrive iltempo.it

caso almasri tribunale ministriCaso Almasri, il Tribunale dei ministri archivia l’indagine su Nordio, Piantedosi e Mantovano - La decisione dei magistrati a seguito del voto della Camera che ha negato l’autorizzazione a procedere nei confronti dei ministri e del sottosegretario del governo Meloni ... Si legge su msn.com

Cerca Video su questo argomento: Caso Almasri Tribunale Ministri