Roma, 28 ottobre 2025 – Tribunale dei ministri di Roma ha archiviato l'indagine a carico dei ministri Carlo Nordio e Matteo Piantedosi e del sottosegretario Alfredo Mantovano indagati nell'ambito della vicenda Almasri. Nel provvedimento i giudici affermano "che la Camera nella seduta del 9 ottobre ha deliberato di negare la richiesta di autorizzazione ai sensi dell'articolo 96 della Costituzione. E quando è negata l'autorizzazione l'assemblea della Camera competente ne dà comunicazione al collegio, che dispone l'archiviazione degli atti del procedimento, per mancanza della condizione di procedibilità, nei confronti dei soggetti a cui è stata negata l'autorizzazione. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Caso Almasri, il Tribunale dei ministri archivia l’indagine su Nordio, Piantedosi e Mantovano