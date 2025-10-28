Caso Almasri il Tribunale dei ministri archivia l’indagine su Nordio Piantedosi e Mantovano

Quotidiano.net | 28 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Roma, 28 ottobre 2025 –  Tribunale dei ministri di Roma ha archiviato l'indagine a carico dei ministri Carlo Nordio e Matteo Piantedosi e del sottosegretario Alfredo Mantovano indagati nell'ambito della vicenda Almasri. Nel provvedimento i giudici affermano "che la Camera nella seduta del 9 ottobre ha deliberato di negare la richiesta di autorizzazione ai sensi dell'articolo 96 della Costituzione. E quando è negata l'autorizzazione l'assemblea della Camera competente ne dà comunicazione al collegio, che dispone l'archiviazione degli atti del procedimento, per mancanza della condizione di procedibilità, nei confronti dei soggetti a cui è stata negata l'autorizzazione. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

caso almasri il tribunale dei ministri archivia l8217indagine su nordio piantedosi e mantovano

© Quotidiano.net - Caso Almasri, il Tribunale dei ministri archivia l’indagine su Nordio, Piantedosi e Mantovano

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

caso almasri tribunale ministriCaso Almasri, Tribunale dei ministri archivia procedimento Nordio-Piantedosi-Mantovano - Il Tribunale dei ministri, dopo che la Camera ha negato l'autorizzazione a procedere, ha archiviato il procedimento nei confronti dei ministri Carlo Nordio e ... lapresse.it scrive

caso almasri tribunale ministriAlmasri, il tribunale dei ministri archivia procedimento a carico di Nordio, Piantedosi e Mantovano - I giudici affermano che "la Camera nella seduta del 9 ottobre ha deliberato di negare la richiesta di autorizzazione ai sensi dell'articolo 96 della Costituzione" ... Da rainews.it

caso almasri tribunale ministriCaso Almasri, il tribunale dei ministri archivia l’indagine - Dopo il voto della Camera contro l’autorizzazione a procedere nei confronti dei ministri Nordio e Piantedosi e del sottosegretario Mantovano, arriva il provvedimento delle giudici del collegio special ... Da editorialedomani.it

Cerca Video su questo argomento: Caso Almasri Tribunale Ministri