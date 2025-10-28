Caso Almasri il tribunale dei ministri archivia il procedimento su Nordio Piantedosi e Mantovano

L'archiviazione è conseguente al voto della Camera, con l'Aula che ha respinto la richiesta di autorizzazione a procedere nei confronti del ministro della Giustizia, dell'Interno e del sottosegretario, avanzata dal tribunale dei ministri. 🔗 Leggi su Lastampa.it © Lastampa.it - Caso Almasri, il tribunale dei ministri archivia il procedimento su Nordio, Piantedosi e Mantovano

