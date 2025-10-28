Caso Almasri archiviato il procedimento sui ministri FdI prova a salvare Bartolozzi

Today.it | 28 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il tribunale dei ministri di Roma ha archiviato l'indagine a carico dei ministri Carlo Nordio e Matteo Piantedosi e del sottosegretario Alfredo Mantovano in relazione al caso Almasri, cioè le vicende che hanno riguardato il generale libico accusato di crimini contro l'umanità prima arrestato e. 🔗 Leggi su Today.it

Immagine generica

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

caso almasri archiviato procedimentoCaso Almasri, il tribunale dei ministri archivia il procedimento Nordio-Piantedosi-Mantovano - Il tribunale dei ministri ha disposto l'archiviazione del procedimento nei confronti del ministro della Giustizia, Carlo Nordio; ... Si legge su iltempo.it

caso almasri archiviato procedimentoAlmasri, il tribunale dei ministri archivia procedimento a carico di Nordio, Piantedosi e Mantovano - I giudici affermano che "la Camera nella seduta del 9 ottobre ha deliberato di negare la richiesta di autorizzazione ai sensi dell'articolo 96 della Costituzione" ... Secondo msn.com

caso almasri archiviato procedimentoCaso Almasri, Tribunale dei ministri archivia procedimento Nordio-Piantedosi-Mantovano - Il Tribunale dei ministri, dopo che la Camera ha negato l'autorizzazione a procedere, ha archiviato il procedimento nei confronti dei ministri Carlo Nordio e ... Riporta msn.com

Cerca Video su questo argomento: Caso Almasri Archiviato Procedimento