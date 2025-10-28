Caso Almasri archiviati tutti gli uomini di governo Ma resta aperta la questione Bartolozzi Ecco perché
Tutti archiviati per il caso Almasri, il generale libico ricercato dalla Corte penale internazionale, arrestato, rimesso in libertà e riaccompagnato con tutti gli onori al suo Paese. Ma resta viva la questione riguardante il capo di gabinetto del ministro Carlo Nordio, Giusi Bartolozzi, per la quale la maggioranza intende sollevare il conflitto di attribuzione alla Consulta. Perché sono stati archiviati Nordio, Piantedosi e Mantovano. Ieri il Tribunale dei Ministri, dopo il voto del 9 ottobre alla Camera che aveva negato le richieste di autorizzazione a procedere nei confronti dei ministri Nordio e Matteo Piantedosi e del sottosegretario Alfredo Mantovano, ha archiviato il procedimento a loro carico. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it
Scopri altri approfondimenti
Caso Almasri, il Tribunale dei ministri archivia l'indagine. Dopo il voto della Camera su Nordio, Piantedosi e Mantovano #ANSA - facebook.com Vai su Facebook
Caso Almasri, il tribunale dei ministri archivia l'indagine su Nordio, Piantedosi e Mantovano #almasri #tribunaledeiministri #28ottobre - X Vai su X
Almasri, titoli di coda. Tutti archiviati i membri del governo - Dopo il no della Camera alla richiesta di autorizzazione a procedere, arriva l'archiviazione del procedimento nei confronti dei ministri Carlo Nordio e ... Come scrive huffingtonpost.it
Almasri, il Tribunale dei ministri archivia Nordio, Piantedosi e Mantovano: decisivo il ‘no’ della Camera al processo - Il Tribunale dei ministri ha archiviato il procedimento sul caso di Osama Njeem Almasri, il tagliagole e torturatore accusato di crimini contro l’umanità dalla Corte pe ... Riporta msn.com
Caso Almasri, il Tribunale dei ministri archivia Nordio, Piantedosi e Mantovano - Dopo il no della Camera all'autorizzazione a procedere, il Tribunale dei ministri ha archiviato l'indagine sui tre membri del governo ... Da ilfattoquotidiano.it