Caso Almasri archiviati tutti gli uomini di governo Ma resta aperta la questione Bartolozzi Ecco perché

Tutti archiviati per il caso Almasri, il generale libico ricercato dalla Corte penale internazionale, arrestato, rimesso in libertà e riaccompagnato con tutti gli onori al suo Paese. Ma resta viva la questione riguardante il capo di gabinetto del ministro Carlo Nordio, Giusi Bartolozzi, per la quale la maggioranza intende sollevare il conflitto di attribuzione alla Consulta. Perché sono stati archiviati Nordio, Piantedosi e Mantovano. Ieri il Tribunale dei Ministri, dopo il voto del 9 ottobre alla Camera che aveva negato le richieste di autorizzazione a procedere nei confronti dei ministri Nordio e Matteo Piantedosi e del sottosegretario Alfredo Mantovano, ha archiviato il procedimento a loro carico. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

